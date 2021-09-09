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Giriş Tarihi: 9.9.2021 09:24 Son Güncelleme: 9.9.2021 09:38

İş yerlerinin korkulu rüyası olmuştu! Önce kameralara ardından da polislere yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İş yerlerinin korkulu rüyası olmuştu! Önce kameralara ardından da polislere yakalandı

İstanbul’da girdiği iş yerlerinden dizüstü bilgisayar, cep telefonları ve para çalan kadın yankesici önce güvenlik kamera görüntülerine ardından da polislere yakalandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Şişli'de iki günde peş peşe yaşanan hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. İki iş yerinden dizüstü bilgisayar, 3 akıllı cep telefonu ve 800 lira nakit para ile banka kartları çalan kadın yankesici A.Y.'nin kimliği, yansıdığı güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildi.

İş yerlerinin korkulu rüyası olmuştu! Önce kameralara ardından da polislere yakalandı | Video

Şüpheli Şişli İlçesi İstiklal Mahallesi'nde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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İş yerlerinin korkulu rüyası olmuştu! Önce kameralara ardından da polislere yakalandı
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