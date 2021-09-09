İzmir depreminde 15 kişiye mezar olmuştu! Doğanlar Apartmanı’yla ilgili çürük iddiası

"BİNA 5'İNCİ DERECEDEN ÇÜRÜK ÇIKTI"

Sanık ifadelerinin ardından tanıkların dinlenmesine geçildi. Duruşmada tanık olarak dinlenenlerden yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda oturan T.Ü., apartman merdivenlerine granit döşenmesi konusunun gündeme geldiğinde yönetici M.E. ile görüştüğünü ve kendisine, 'Bu bina granitleri taşıyamaz' dediğini belirtip, "Sonrasında binanın durumuyla ilgili bir test yapıldı ve çıkan raporda bina 5'inci dereceden çürük çıktı. Çabalarımla bir toplantı düzenleyip, apartman sakinlerine durumu anlatıp, neler yapılabileceğini konuşmak istedik. Hatta yanımda inşaat mühendisi tanıdığım C.L.'yi de götürdüm. C.L. de binaya gelip birtakım gözlemlerde bulunmuştu ve mesleğinden ötürü durumun ciddiyetini anlatabilirdi. Ancak toplantıda deyim yerindeyse 'avantacılıkla' suçlandık. Bize, 'Sen ne anlarsın' türünden cümleler kuruldu, daha sonra da sonuç alınamadı" dedi. Tanık inşaat mühendisi C.L. de, T.Ü.'nün anlattıklarını doğruladı.

"DEPREM RİSK ANALİZ RAPORU ÇOK AĞIRDI"

Doğanlar Apartmanı'nın eski yöneticisi M.E. de apartmanda çatıyı yaptırırken ayrık ve yarıklar olduğunu gördüğünü ve sonrasında aldığı deprem risk analiz raporunun çok ağır olduğunu söyledi. M.E.'nin raporu fotokopi çektirip dairelere ilettiğini iddia etmesi üzerine müştekiler itiraz edip, tepki gösterdi. 2 müşteki de yalan ifade verdiği iddiasıyla M.E.'den şikayetçi oldu. M.E., mühendis C.L.'yi kastederek, "Bir mühendisin de katıldığı bir toplantı yaptık. Mühendisin yaptığı inceleme sonrasında 'Sıvılaşma var, beton kalitesi düşük, demirde riskler var' şeklinde tespitler yaptı. Kat maliklerini toplayamadım. Yüzde 60'ı karşı çıktı. Hakaretler edildi. İstifa ettim. 'Apartmanın adını çıkarıyorsun' dediler" ifadelerini kullandı.

Müşteki Seher Perinçek ise, tanığın 42 daireye fotokopi çekip raporu ilettiği ifadesine ilişkin, "Yalan söyledi. Bize iletilen hiçbir rapor yok" dedi.

"BİNANIN YATABİLECEĞİNİ SÖYLEDİM"

Tanık C.L. ise rica üzerine Doğanlar Apartmanı'ndaki toplantıya katıldığını ifade edip, şunları söyledi:

"Apartmanla ilgili yaptığımı gözlemleri toplantıda belirttim. Balkonların eğimli durduğunu gördüm. Küçük bir yer sarsıntısında binanın eğrilen tarafa doğru devrilebileceğini söyledim. 30-35 kişi vardı. Endişelendiğimi söyledim. Kimileri destekledi, kimileri karşı çıktı. Tartışma ortamı oldu. Hem T.Ü.'yü hem de beni mali şeylerle itham ettiler" dedi. İfadelerin ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.