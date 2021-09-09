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Giriş Tarihi: 9.9.2021 16:50

Jandarmadan salça operasyonu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Jandarmadan salça operasyonu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kemalpaşa İlçesinde, hayvan damında üretilen tüketim süresi geçmiş üretilen 52 kilo biber közü ve salça sosu ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağyurdu Yeni Mahalle Halit Bağı Küme Evleri mevkiinde hayvan damında hijyenik olmayan koşullarda salça yapıldığı ihbarını aldı.

Belirtilen adrese, Jandarma Çevre Koruma Timi iye ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve belediye zabıta ekipleri baskın düzenledi. Ekipler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Hayvan damı olarak kullanan yerde, 5 adet üretim havuzu ve 5 adet makina ile 900 bin lira değerinde 52 kilo 409 gram bidonlarda ve yerde kurtulmaya bırakılan biber közü ve salça sosu ele geçirdi.


Ekipler yaptıkları kontrollerde sağlıksız koşullarda üretilen ürünlerin kullanım süresinin geçtiğini tespit etti. İş yerinde bulunan Y.K. gözaltına alındı. Bozuk gıda maddeleri görevliler tarafından imha edildi. Şüpheli Y.K., hakkında adli işlem başlatıldı.

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Jandarmadan salça operasyonu
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