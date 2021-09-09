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Giriş Tarihi: 9.9.2021 23:36

Kamyonetle getirip ‘Şok Evi’ne yerleştirdiler! Suçüstü yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kamyonetle getirip ‘Şok Evi’ne yerleştirdiler! Suçüstü yakalandılar

İstanbul’a bir kamyonetle yasa dışı yollardan getirilen ve Bağcılar’da “Şok Evi” olarak adlandırılan bir adrese yerleştirilen 47 kaçak göçmen muhafaza altına alındı. Düzensiz kaçak göçmenleri İstanbul’a getiren iki kişi yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri; önceki gece saat 04.00 sıralarında bir kamyonetle İstanbul'a getirilen yabancı uyruklu 47 kaçak göçmenin Bağcılar Güneşli Mahallesi'ndeki bir evin zemin katına yerleştirildiğini tespit etti.

Kaçak göçmenler muhafaza altına alındı. Kaçak göçmenleri İstanbul'a getiren H.K ve D.A. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan araç da ele geçirildi. Ülkemize yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen düzensiz kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Kamyonetle getirip ‘Şok Evi’ne yerleştirdiler! Suçüstü yakalandılar
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