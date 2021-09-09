Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kamyonetle makas attı! Hem gözaltı hem 2 bin 966 lira ceza...
Giriş Tarihi: 9.9.2021 09:26

Kamyonetle makas attı! Hem gözaltı hem 2 bin 966 lira ceza...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kamyonetle makas attı! Hem gözaltı hem 2 bin 966 lira ceza...

İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında makas atan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Sürücüye iki bin 966 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kadıköy yönünde makas atarak ilerleyen ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsünün kimliğini tespit etti. Kapalı kasa kamyonetin sürücüsü M.D. gözaltına alındı. Sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplamda iki bin 966 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kamyonetle makas attı! Hem gözaltı hem 2 bin 966 lira ceza...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA