Kamyonetle makas attı! Hem gözaltı hem 2 bin 966 lira ceza...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kadıköy yönünde makas atarak ilerleyen ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsünün kimliğini tespit etti. Kapalı kasa kamyonetin sürücüsü M.D. gözaltına alındı. Sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplamda iki bin 966 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.