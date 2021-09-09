Karı-koca koronaya yenik düştü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aynı anda koronaya yakalanan Hüseyin Yıldız (62) ve eşi Ümmü Yıldız (58) aynı anda hayatlarını kaybetti. Bir hafta önce korona teşhisi konan Yıldız çifti yaşları nedeni ile acilen Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumları her geçen gün ağırlaşan karı-koca solunum cihazına bağlandı. Yaşam mücadelesini Yıldız çifti aynı anda kaybetti.

YANYANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Üzüntü verici ölümün ardından Hüseyin Yıldız ve eşi Ümmü Yıldız'ın cansız bedenleri Alanya'dan alınarak Gazipaşa'ya götürüldü. Burada sınırlı sayıdaki katılımın ardından yakınları ve sevenlerinin gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. Hüseyin Yıldız'ın içesin en eski sanatkarlarından olduğu öğrenildi.