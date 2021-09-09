Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale'de katliam gibi kaza! Can pazarı yaşandı
Giriş Tarihi: 9.9.2021 19:57

Kırıkkale'de katliam gibi kaza! Can pazarı yaşandı

DHA
Kırıkkale’de katliam gibi kaza! Can pazarı yaşandı

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinden gelen trafik kazası haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Çelebi ilçesinde, öğleden sonra Kaman- Karakeçili yolu İğdebeli kavşağında korkunç bir kaza meydana geldi.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE SAVRULARAK TAKLALAR ATTI

Murat Bostancı yönetimindeki 40 EH 237 plakalı otomobil iddiaya göre; döner kavşakta Onur Erkan'ın kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobile çarptı. İki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle savrularak taklalar attı.

5 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaza yerinde 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 2 yaralı hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin daha hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kırıkkale'de katliam gibi kaza! Can pazarı yaşandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA