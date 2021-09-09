Kırıkkale’de katliam gibi kaza! Can pazarı yaşandı

Çelebi ilçesinde, öğleden sonra Kaman- Karakeçili yolu İğdebeli kavşağında korkunç bir kaza meydana geldi.
İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE SAVRULARAK TAKLALAR ATTI
Murat Bostancı yönetimindeki 40 EH 237 plakalı otomobil iddiaya göre; döner kavşakta Onur Erkan'ın kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobile çarptı. İki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle savrularak taklalar attı.
5 ÖLÜ, 1 YARALI
Kaza yerinde 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 2 yaralı hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin daha hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.