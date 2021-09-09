Kırıkkale’de katliam gibi kaza! Can pazarı yaşandı

5 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaza yerinde 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 2 yaralı hastanelere kaldırıldı.