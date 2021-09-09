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Giriş Tarihi: 9.9.2021

‘Kızım dönecek diye beklerken meğerse cennette melek olmuş’

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
‘Kızım dönecek diye beklerken meğerse cennette melek olmuş’
Sultangazi'de 5 arkadaşıyla bir evde eğlenen 17 yaşındaki Cemile Şenel, çıkan kavgada silahla vuruldu. Arkadaşları Cemile'yi "trafik kazası" geçirdi diyerek hastaneye bırakıp kayıplara karıştı. Genç kız ameliyat masasında hayatını kaybederken, sır olaya ilişkin inceleme başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Cemile'nin kaza sonucu mu vurulduğu yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılırken, genç kızın annesi SABAH'a konuştu. Anne Neval Şenel "Kızım arkadaşlarıma gideceğim diye evden çıktı, bir daha da dönmedi. Ben kızım eve dönecek diye beklerken meğerse cennette melek olmuş. Arkadaşları kızımın katili oldu" ifadelerini kullandı. Öte yandan genç kızın daha önce de defalarca kaybolduğu ve bir süre cezaevinde yattığı kaydedildi.
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‘Kızım dönecek diye beklerken meğerse cennette melek olmuş’
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