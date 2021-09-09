Kütahyalı lise öğrencisinin ürettiği PCR cihazına onay

Yapılan karşılaştırmalı testler sonucunda lise öğrencisinin ürettiği PCR cihazının doğru sonuçlar verdiği onaylandı.

12. sınıf öğrencisi Recep Görkem Akandere, ailesinin desteğiyle evinde Covid-19 testlerinde kullanılan PCR cihazı üretti. Başvurusu üzerine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde işlenmiş numuneler üzerinde yapılan karşılaştırmalı testlerde lise öğrencisinin 2 bin liraya ürettiği PCR cihazının doğru sonuçlar verdiği raporlandı.

Evinin bir odasına atölye kurup evdeki 3D yazıcısı ile kendi tasarladığı parçaları birleştiren lise öğrencisi Akandere, testlerin doğruluğu için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine başvurdu. Üniversitede iki akademisyen gözetiminde daha önce üzerinde çalışılarak test sonucu alınmış numuneler, öğrencinin ürettiği PCR cihazında test edildi.

PCR cihazının yazılım, donanım ve tasarımının kendisine ait olduğunu, piyasadaki cihazlara göre çok düşük bir maliyetle ürettiğini söyleyen lise öğrencisi Recep Görkem Akandere, "Cihazım, piyasadaki diğer cihaza göre işlemi yarım saat erken bitirdi ve sıcaklık kontrol hassasiyeti daha yüksek. Algoritma sayesinde zamandan tasarruf edebiliyoruz. Ben, bu cihazın Türkiye'de üretilmesini ve ülkemin bu sektörde tamamen bağımsız olmasını istiyorum. Bu yüzden cihazımın üretimiyle ilgili her türlü desteğe açığım" dedi.