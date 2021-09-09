Mahalle halkı alev alan aracı söndürmek için seferber oldu

Edinilen bilgilere göre Bartın'da Tuna mahallesi Gülkent sitesinde park halindeki hafif ticari aracın motor kaputundan alevler yükselmeye başladı. Duman ve alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada çevre sakinleri alevlerin büyümemesi için ıslattıkları battaniye ile motor kaputunu örterek hava temasını kesmeye çalıştı.