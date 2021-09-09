“Muayene Sedyeli” suçüstü! Polisler bastı, zabıtalar mühürledi

İstanbul Emniyeti; Esenyurt'ta "Kaçak Muayene" operasyonu düzenledi. Bağlar Çeşme Mahallesi'nde bulunan bir adresin kaçak muayenehane olarak işletildiği tespit edildi. Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri ile birlikte adrese giden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; söz konusu adreste tıbbi malzemeler, ilaçlar ve muayene sedyesi olduğunu gördü. İzin belgesi veya ruhsat bulunmadığı tespit edilen adresteki malzemeler muhafaza altına alındı. Bir şüpheli gözaltına alındı. Adres ise Esenyurt İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.