Ödüllü müzede harman coşkusu!

Avrupa Müze Forumu "2021'in En İyi Müzesi" ödülünü Bayburt'taki bu müzeye vermişti. Müze 15 bin metrekarelik bir alana kurulu. Kenan Yavuz'un 2013 yılında bir "kültüre evi" olarak başlattığı bu proje yıllar içinde büyüdü ve 2019'da müze haline geldi. İki yıl içinde de Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden birini alarak kalitesini dünya çapında tescil ettirmiş oldu.

SADECE NESNELER DEĞİL GELENEKLER DE BURADA

Bayburt'un "yazları sıcak ve kurak; kışları soğuk ve karlı" bir köyünde kurulu müze geçen yıl pandemiye rağmen binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Hem yöreden hem de bütün ülkeden ziyaretçiler müzeyi görmeye geldiler. Eski köy hayatının bütün unsurları müzede mevcut. Sadece nesneler değil; gelenekler de canlı olarak sergileniyor.

Mesela eski bir köy düğünün nasıl yapıldığını, köy odalarındaki neşeli sohbetleri, köylülerin ekinlerini nasıl ektiklerini; hasatı ve harmanı nasıl yaptıklarını gerçek zamanlı olarak görebiliyorsunuz. Müze bünyesindeki tarlalar bu amaçla kullanılıyor. Müzede yılın her dönemindeki köy hayatının kesitleri canlandırılıyor. Bu mevsime uygun olarak da "Harman Şenliği" var. Buğday tarlaları eski usullerle biçiliyor ve yine eski usullerle harman ediliyor.