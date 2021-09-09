Okul çevrelerinde narkotik köpekle denetim

Toplum Destekli Polislik, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çocuk Şube ekipleri, okul çevrelerinde uygulama yaptı. Polis, uygulama bölgelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheliler ile park ve bahçeler, tütün mamulü satışı yapılan yerler, kahvehane ve internet kafelerde, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada narkotik dedektör köpek 'Şans' ile aramalar yapıldı. Ekipler, yolda karşılaştığı vatandaşlara da Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca hazırlanan "Çocuklar için Temel Güvenlik Kuralları" başlıklı broşürlerin ve Adana Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan "Aile Güvenlik Rehberi"nin dağıtımını yaptı.