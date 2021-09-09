Önce tabancayla sonra tüfekle kurşun yağdırdı

Saldırı anında yanında bulunan 4 torunu zarar görmesin diye onları da alıp olay yerinden kaçan Saliha Güler'in (51) ifadesine SABAH ulaştı. Katil zanlısının olaydan hemen önce eşini arayıp, dağa çağırdığını anlatan 2 çocuk annesi Güler ifadesinde şunları söyledi:Semanur evli ve 2 çocuğu var. Yaklaşık 1 ay önce kızım eşini bırakarak Mustafa Dağlı'ya gitti. Ancak kızımızı darp etmiş. Olay günü eşimle birlikte pazardan evimize geldik. Eşimi bir numara aradı. Sorduğumda kendisini arayanın Dağlı olduğunu, "Hamam dağına gel görüşelim" dediğini anlattı. Ben de "Seni daha çağıran adam boş değildir, seni bir yere salamam" dedim. Eşim de, "Ben bir gidip görüşeyim" dedi. Ben gitmesini istemedim.Araçtaki eşyaları indirdiğimiz sırada eşime yine telefon geldi. Hemen arkasından da Mustafa Dağlı arabası ile evimizin önünde durdu. Elindeki tabanca ile geldi. İlk önce eşime ateş etti. Kızım Semanur, "Allah belanı versin, babamı vurdun" diye bağırarak elindeki silahı almaya çalıştı. Kızıma da ateş etti. Eşim ve kızım yere yığıldı. Bu sırada eşim "Çocukları kaçır" diye bağırdı. Çocukları da yanıma alarak komşulara "Yardım edin" diye bağırıp kaçtım. Aracından tüfek alıp tekrar gelerek, "Hepinizin soyunu kurutacağım" diyerek yerdeki eşim ve kızıma tekrar ateş etti.