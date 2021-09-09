Pedal çevir sağlıklı kal

Muhteşem doğa, deniz ve manzaralar eşliğinde il geneli ve ilçelerden gönüllü 120 bisiklet severin pedal çevirdiği etkinlik unutulmaz anılarla sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl müdürü Cemil Şensöz, ilimizin unutulmaz bir etkinliğe daha imza attığını belirterek, "İlimiz tanıtımında ve sporun yaygınlaşmasında büyük öneme sahip etkinliğe katılım sağlayan tüm bisiklet sever sporcu ve topluluklara teşekkür ederiz.

Çok güzel bir etkinlik oldu. Sporcularımız müthiş bir parkurda spor yaptılar. Bu tür etkinliklerin ilimiz tanıtımına da büyük katkı sağlayacağından hiçbir kuşkumuz yok. Bu tür etkinlikler ilimizde devam edecek" dedi.