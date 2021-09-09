Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Pedal çevir sağlıklı kal
Giriş Tarihi: 9.9.2021 16:53

Pedal çevir sağlıklı kal

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Pedal çevir sağlıklı kal

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında yürütülen ‘’Pedal Çevir Sağlıkla Kal’’ Projesinin 6. Etkinliği, Mavi Yol Arsuz Çevlik Samandağ Sahili Bisiklet Yolu'nda gerçekleşti.

Muhteşem doğa, deniz ve manzaralar eşliğinde il geneli ve ilçelerden gönüllü 120 bisiklet severin pedal çevirdiği etkinlik unutulmaz anılarla sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl müdürü Cemil Şensöz, ilimizin unutulmaz bir etkinliğe daha imza attığını belirterek, "İlimiz tanıtımında ve sporun yaygınlaşmasında büyük öneme sahip etkinliğe katılım sağlayan tüm bisiklet sever sporcu ve topluluklara teşekkür ederiz.

Çok güzel bir etkinlik oldu. Sporcularımız müthiş bir parkurda spor yaptılar. Bu tür etkinliklerin ilimiz tanıtımına da büyük katkı sağlayacağından hiçbir kuşkumuz yok. Bu tür etkinlikler ilimizde devam edecek" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pedal çevir sağlıklı kal
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA