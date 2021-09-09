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Haberler Yaşam Haberleri Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Resimli, Kısa ve Uzun Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar dileyin…
Giriş Tarihi: 10.9.2021 00:54

Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Resimli, Kısa ve Uzun Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar dileyin…

Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Resimli, Kısa ve Uzun Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar dileyin…

Müslüman aleminin huzura eriştiği bir Cuma gününe daha gelinirken Cuma mesajları araştırması öne çıkıyor. Camiler ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenler dolup taşarken en güzel, kısa, uzun, yeni Cuma mesajı sosyal medya aracılığıyla gönderilmeye başlanacak. İşte sevdiklerinize, yakın dostunuza, eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz Whatsapp, Instagram, Facebook 2021 resimli Cuma mesajları ve sözleri…

Camilerde ibadet edecekler Cuma gününün mutluluğunu yaşıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da binlerce Müslüman tarafından Cuma mesajları farklı platformlarda paylaşılıyor. Sosyal medyada paylaşımda bulunanların tercihleri ise genellikle resimli cuma mesajı oluyor. İşte sizler için derlediğimiz resimli Cuma mesajları ve sözleri 2021

RESİMLİ CUMA MESAJLARI İLE HAYIRLI CUMALAR…

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaatı üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar.....

Anlamlı, öz ve resimli Cuma mesajları ile sözleri 10 Nisan! Yeni, kısa ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

Dünyayı dünya yapan içindeki insanlardır. İnsanı insan yapan içindeki imandır. Rabbim doğru yoldan ayırmasın bizi! Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Cuma Mesajları Ve Sözleri 2021 - En Güzel Kısa, Uzun, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları Ve Hayırlı Cumalar Mesajı

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