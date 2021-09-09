Konya
'da geçen yıl 16 Aralık'ta Çumra
ilçesinde çiftçilik yapan Ali Rıza Yüzer (36), 6.5 aylık hamile olan 3 çocuk annesi eşi Sadife Yüzer
'i (35) 5 el ateş ederek öldürdü. Tutuklanan Yüzer'in "gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Duruşmada tanık olarak dinlenen katil zanlısının ablası Kısmet Yüzer
'in (38) söyledikleri ise "Sadife ikinci kez öldü" dedirtti: "Kardeşim 2010'da yaptığımız bir telefon görüşmesinde 'Babam ile Sadife'nin arasında bir şeyler olmuş' dedi. O sırada Sadife hamileydi. Takip etmeye başladık. Ne Sadife'den ne de babamdan buna benzer bir olay görmedik."