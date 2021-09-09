Geçtiğimiz 16 Aralık tarihinde Çumra İlçesine bağlı Dineksaray Mahallesinde meydana gelen olayda, çiftçilik yapan Ali Rıza Yüzer, çıkan tartışma sonucu 6,5 aylık hamile olan 3 çocuk annesi eşi Sadife Yüzer'i 5 el ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra tutuklanan Yüzer'in haksız tahrik hükümlerinden yararlanmadan 'gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
'SADİFE'NİN BABAMLA İLİŞKİSİ VARDI'
Duruşmada tanık olarak dinlenen katil zanlısının ablası Kısmet Yüzer'in (38) söyledikleri ise "Sadife ikinci kez öldü" dedirtti. Kısmet Yüzer ifadesinde, "Kardeşim 2010 yılında yaptığımız bir telefon görüşmesinde bana ağladı. 'Babam ile Sadife'nin arasında bir şeyler olmuş. Bunu bana Sadife söyledi' dedi. O sırada Sadife hamileydi. Yüzleştirmeyi teklif ettim ancak kabul etmedi. Arkasından da biz takip etmeye başladık. Ne Sadife'den ne de babamdan buna benzer bir olay görmedik" dedi.
Ali Rıza Yüzer'in kardeşi Nuh Yüzer (32) ise şunları kaydetti: "Yengem abimin kendisine eziyet ettiğini, küfür ve hakaretler ettiğini söylüyordu. 2018 yılında eşimin avukat olması nedeniyle anlaşmalı boşanma için konuşmuşlardı. Ancak yengem '3 çocuğun üstüne bu ayrılık olmasın, ben Ali Rıza'yı seviyorum' şeklinde söyleyerek boşanmaktan vazgeçmişti. Yine bir keresinde de abim, eşi ve kayınbiraderim karakolluk olmuşlar. Yine esim avukat olduğundan oraya gittik. Ricamız üzerine karakol komutanı taraflar ile beni görüştürdü. Yengemi ve abimi karakolda barıştırdık" diye konuştu.