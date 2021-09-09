Sadife ikinci kez öldü!

Ali Rıza Yüzer'in kardeşi Nuh Yüzer (32) ise şunları kaydetti: "Yengem abimin kendisine eziyet ettiğini, küfür ve hakaretler ettiğini söylüyordu. 2018 yılında eşimin avukat olması nedeniyle anlaşmalı boşanma için konuşmuşlardı. Ancak yengem '3 çocuğun üstüne bu ayrılık olmasın, ben Ali Rıza'yı seviyorum' şeklinde söyleyerek boşanmaktan vazgeçmişti. Yine bir keresinde de abim, eşi ve kayınbiraderim karakolluk olmuşlar. Yine esim avukat olduğundan oraya gittik. Ricamız üzerine karakol komutanı taraflar ile beni görüştürdü. Yengemi ve abimi karakolda barıştırdık" diye konuştu.