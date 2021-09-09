Şanlıurfa’da köprüden düşen otomobildeki iki kardeş öldü, bir kişi yaralandı

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Emin ile ağabeyi Şeyhmus Yalçın (37) olay yerinde hayatını kaybetti, Şeyhmus'un oğlu Berat Yalçın (13) ise ağır yaralandı. Yaralı, 112 Acil servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerden Şeyhmus Yalçın'ın cesedi, olay yerine yaklaşık 60 metre uzaklıkta bulundu. Otomobilin altında kalan sürücü Mehmet Emin Yalçın'ın cesedi ise aracın vinç ile kaldırılmasının ardından çıkarıldı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Yalçın ailesinin fertleri gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.