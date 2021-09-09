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Giriş Tarihi: 9.9.2021 22:39

Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki iki kardeş öldü, bir kişi yaralandı

Şanlıurfa’da köprüden düşen otomobildeki iki kardeş öldü, bir kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin köprüden düşmesi sonucu iki kardeş hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Mehmet Emin Yalçın (30) idaresindeki otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolu üzerindeki Kindek Köprüsü'nde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikteki köprüden dereye düştü.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Emin ile ağabeyi Şeyhmus Yalçın (37) olay yerinde hayatını kaybetti, Şeyhmus'un oğlu Berat Yalçın (13) ise ağır yaralandı. Yaralı, 112 Acil servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerden Şeyhmus Yalçın'ın cesedi, olay yerine yaklaşık 60 metre uzaklıkta bulundu. Otomobilin altında kalan sürücü Mehmet Emin Yalçın'ın cesedi ise aracın vinç ile kaldırılmasının ardından çıkarıldı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Yalçın ailesinin fertleri gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.

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Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki iki kardeş öldü, bir kişi yaralandı
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