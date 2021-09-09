Şanlıurfa’da köprüden düşen otomobildeki iki kardeş öldü, bir kişi yaralandı

Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerden Şeyhmus Yalçın'ın cesedi, olay yerine yaklaşık 60 metre uzaklıkta bulundu. Otomobilin altında kalan sürücü Mehmet Emin Yalçın'ın cesedi ise aracın vinç ile kaldırılmasının ardından çıkarıldı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Yalçın ailesinin fertleri gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.