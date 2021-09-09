Şanlıurfa’da korkunç kaza! Araç köprüden aşağı düştü: 2 ölü, 1 yaralı

2 ÖLÜ, 1 YARALI

Kazada sürücü Mehmet Emin Yalçın ve Şeyhmus Yalçın olay yerinde hayatını kaybederken 13 yaşındaki Berat Y. ise yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden bir kişinin araçtan 50 metre uzaklığa fırladığı görüldü.