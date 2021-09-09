Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde şanslı numaraları belirlenen MPİ Şans Topu sonuçları bugün (8 Eylül 2021 Çarşamba) belirlenerek şans oyunu severlere bir kez daha duyurulacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan canlı çekilişe Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ve MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar kazandıran numaralarım öğrenmek isteyerek "8 Eylül MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" yanıt aramaya devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (8 EYLÜL 2021)

Milli Piyango Online ile 8 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama bilgileri ve tüm detaylar şöyle;