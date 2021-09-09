Sevgi Gülseren: O katil serbest kızımın ruhu hapis





'KATİLİN GÖZLERİNİ GÖRMEK ÇOK ACI'

Ne acı şimdi o mahkeme salonuna o katil ile birlikte yürüyerek gireceğim. Elini kolunu sallayarak gelecek mahkemeye. Onun gözlerini görmek o kadar acı ki. O gözlerle de Yağmur'a bakıp, pompalı tüfeğin tetiğini çektiğini düşünmek kahredici. Daha önce de mahkemeden ıslıklarla, alkışlarla uğurlandı. Bir halay çekmedikleri kalmıştı. O gün 'Beni de öldürün' diye bağırdım.