Siber dolandırıcılar kınada yakalandı

Kocaeli ve Sakarya'da oluşturdukları takipçi sayıları yüksek sosyal medya hesaplarından, reklam vererek kurmuş oldukları sahte internet sitesine yönlendirerek, bankaların kara listesinde olan vatandaşları, kredi verme vaadiyle dolandırarak paralarını aldıkları öne sürülen 13 kişilik çete çökertildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu çökertilen çetenin şimdiye kadar bu yol ile 50 kişiyi dolandırdıkları ve yaklaşık 700 bin lira değerinde haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

DÜĞÜN GÜNÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Nitelikli dolandırıcılık suçlarından yakalanan şüphelilerin içerisinde nişanlı oldukları öğrenilen S.M. ve A.İ.A. isimli şahısların, kına gecesinde yakalandıkları ve bugün de düğünleri olacakları öğrenildi. Emniyet Müdürlüğünde sorguları yapılan çift ve diğer 11 şüpheli, tamamlanan işlemleri sonrasın Körfez Adliyesine sevk edildi.