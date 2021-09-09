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Giriş Tarihi: 9.9.2021 14:50 Son Güncelleme: 9.9.2021 15:35

Siirt'te bir hayvanda görüldü! İlçeye giriş ve çıkışlar yasaklandı

DHA
Siirt’te bir hayvanda görüldü! İlçeye giriş ve çıkışlar yasaklandı

Siirt'in Eruh ilçesinde bir hayvanda şarbon hastalığı görülmesi üzerine görüldü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, ilçe merkezinin 15 gün süreyle karantinaya alındığını ilçeye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandığı belirtildi.

Eruh ilçe merkezi, bir hayvanda şarbon hastalığı görülmesi üzerine hayvan giriş çıkışına kapatıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, ilçe merkezinin 15 gün süreyle karantinaya alındığı belirtilerek şöyle denildi:



"Eruh İlçe merkezinde 1 (bir) hayvanda görülen Şarbon (Antrax) hastalığı nedeniyle Eruh İlçe merkezi karantinaya alınmıştır. 01.09.2021-15.09.2021 tarihleri arasında karantina tedbirleri kapsamında ilçe merkezine hayvan giriş ve çıkışları yasaklanmıştır.



Hastalığın çıkışı itibari ile gerekli aşılama çalışmaları başlatılmış olup karantina tedbirleri sonlandırıldığın da kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" dedi.

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Siirt'te bir hayvanda görüldü! İlçeye giriş ve çıkışlar yasaklandı
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