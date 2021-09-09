Şişli’de boşanma aşamasındaki eşini zorla kaçırmıştı! Şüpheli yakalandı

Olay, 7 Eylül Salı günü saat 20.00 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak'ta yaşanmış, Bir çocuk annesi Şilan Topal (22) evinin önünde oturduğu esnada boşanma aşmasında olduğu eşi Mithat Topal ve 2 kişi tarafından zorla taksiye bindirlerek kaçırılmıştı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Şilan Topal'ı kaçıran boşanma aşamasındaki eşi Mithat Topal'ın yerini tespit etti. Ekipler, Şilan Topal'ı zorla alı koyan eşi Mithat Topal ve olay günü iki şüpheliden birini bulundukları adreste yakalayarak gözaltına aldı. Olay günü takside bulunan şüphelilerden 1 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

ŞİLAN TOPAL'IN AĞABEYİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Şilan Topal'ın ağabeyi Osman Narman yaptığı açıklamada "Şu anda arama için her türlü gazeteye, belediye başkanına olsun ilgileniyoruz yani bulmak için. İnşallah Allah'ın izniyle bir iki gün içinde bulunacaktır. Ölüm riski var kız kardeşimin bulunmasını istiyoruz. 8 senedir savcılığa başvurduk, belki yüzlerce kez savcılığa başvurduk sonuç alamadık. 8 senedir özel avukat olsun her konuda destek çıktık ama hala istediğimiz sonucu elde edemedik. Boşanma sonuçlanma aşamasına geliyor, kız kardeşim sığınma evinden eşi tarafından kaçırılıyor. Mahkemeyi geri çeviriltiyor tehditle. Bu böyle 4 kere oldu. Kız kardeşimi ölüm tehdidi ile korkutarak mahkemelerin hepsinden geri çevirtiyor, vazgeçtiriyor. Şuanda aranması çıktı, ama daha sonuç elde edemedik. Ailesini arıyoruz telefonlarını açmıyorlar. Ailesinden kimse de bizimle iletişime geçmedi. Daha yapacak bir şeyimiz kalmadı. Taksicinin olayla ilgili olduğunu düşünüyoruz. Adamı tehdit ederek konuşturmuyor olabilirler. Çocuğu da kaçırdı. 2 ay önce mahkeme kararına göre 2 günlüğüne verdik bir daha getirmedi. Başvurduk geri geldiği yok. İnşallah bir an önce bulunur ve kardeşime sağ salim ulaşırız. 36 dosyası olan bir adam dışarıda olmaması için daha ne yapması lazım. Dayısı İrfan Topal, annesi Ayfer Topal onlar da işin içinde" ifadelerine yer verdi.