Son dakika: 17 yaşındaki Cemile Şenel’in ölümüne ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Cemile'nin kaza sonucu mu vurulduğu yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılırken, genç kızın annesi ise SABAH'a konuştu. Neval Şenel "Kızım arkadaşlarıma gideceğim diye evden çıktı, bir daha da dönmedi. Ben kızım eve dönecek diye beklerken meğerse cennette melek olmuş" ifadelerini kullandı. Öte yandan genç kızın daha önce de defalarca kaybolduğu ve bir süre de cezaevinde yattığı kaydedildi.
İstanbul Esenyurt'ta annesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Cemile Şenel, "arkadaşlarımın yanına gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha geri dönemedi. Genç kızın uzun süre boyunca eve dönmemesi üzerine Esenyurt Emniyeti'ne kayıp ihbarında bulunan anne Neval Şenel, Sultangazi'den gelen acı haberle sarsıldı. Cemile'nin yaşlarındaki bir kızın silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak hastaneye bırakıldığı ve ameliyat masasında hayatını kaybettiğini öğrenen kadın, kimlik teşhisi için gittiği Adli Tıp Kurumu'nda acı haberi aldı. Şok haberin ardından Fas uyruklu anne Neval'in hayatı başına yıkılırken, polis ekipleri ise olayla ilişkisi bulunduğu belirlenen 4 şüpheliyi ifadelerini almak üzere gözaltına aldı.
KAZA GEÇİRDİ DEMİŞLER
Acı olayın ardından SABAH'a konuşan anne Neval Şenel "Kızım 2 yaşından beri babasız büyüdü. Bir süredir bunalımdaydı, son zamanlarda sürekli evden kaçmaya başlamıştı. Biz de çocuk yetiştirme yurduna vermek zorunda kaldı. Kısa bir süre önce yanıma geldi, daha sonra da arkadaşlarımın yanına gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Geri dönmeyince telaşlandım, polise haber verdim. Sultangazi'de bir kız ölmüş diye haber geldi, kimlik teşhisi için gittiğimde cesedin kızıma ait olduğunu anladım. Birisi veya birileri kızımı alıp "Trafik kazası geçirdi" diyerek hastaneye bırakıp kaçmışlar. Kim yaptı ne oldu bilmiyorum ama kızımın bazı arkadaş çevresi hiç tekin değildi. Suçlular en yakın zamanda yaptıklarının cezasını çeksin, benim kızım gitti cennette melek oldu ve geri gelmeyecek. Başka ailelerin canı yanmasın" ifadelerini kullandı.
KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKMIŞ
Öte yandan Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken, genç Cemile'nin bulunduğu evdeki iki kişi arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktığı ve taraflardan birinin belinden çıkardığı silahın kaza eseri ateş aldığı ve genç kızın koltuk altından vurulduğu öğrenildi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Şenel hayatını kaybederken, olayın gerçekleştiği adreste yaşadıkları belirlenen ve gözaltına alınan Aysun Ç, Tuğba C., Servet S. ve Ramazan Ç. tutuklandı.
UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANDI
Çalışmaların devamında firari olan ve silahı ateşleyen kişi olduğu değerlendirilen Nusret T. önceki gün Sultangazi'de, tabanca ve 0,45 gram metamfetamin uyuşturucuyla yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.