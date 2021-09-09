Son dakika | Cemile’nin katili silinmiş kan izinden bulundu! Sadece SABAH’ta

KOLTUK ALTINA SAPLANAN MERMİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine ve iddialara göre; söz konusu adreste Cemile Şenel, Tuğba C., Ramazan R.Ç., Servet S., Nusret T. ve kız arkadaşı Aysun C. oturuyordu. İddialara göre; Servet S. ile Nusret T.'nin arasında kız meselesinden ötürü tartışma çıktı. Nusret T. ruhsatsız silahını çıkarınca Servet S. "O silahı çıkardıysan ateş edeceksin" dedi. Nusret T. silahı ateşleyecekken Ramazan R.Ç., arkadaşı Nusret T.'nin eline hamle yaptı. Ateşlenen silahtan çıkan kurşun Cemile Şenel'in koltuk altına saplandı. Cemile Şenel olayda yaşamını yitirdi.