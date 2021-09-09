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Giriş Tarihi: 9.9.2021 16:56 Son Güncelleme: 9.9.2021 17:02

Son dakika haberi: O il için 25 saatlik fırtına uyarısı!

DHA
Son dakika haberi: O il için 25 saatlik fırtına uyarısı!

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok il ve bölgede kuvvetli yağış bekleniyor. Peş peşe gelen uyarılarda, Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçeleri arasında 25 saatlik fırtına olacağı belirtildi. Fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçeleri arasında, yarın akşam saatlerine kadar fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

Fırtınanın bugün saat 17.00'den, yarın saat 18.00'e kadar etkili olacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Bodrum-Kumluca arasında halen kuzey ve batı yönlerden 4 ile 6 kuvvetinde esen rüzgarın ilerleyen saatlerde hızını artırarak Kaş-Kumluca arasında yine kuzey ve batı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (62-74 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor."

"Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor."

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Son dakika haberi: O il için 25 saatlik fırtına uyarısı!
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