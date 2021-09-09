Son dakika: Katliamın detayları SABAH’ta! Tabanca ile başlamış, tüfekle devam etmiş

Sorduğumda kendisini arayanın Mustafa Dağlı olduğunu, 'Hamam dağına gel görüşelim' dediğini anlattı. Ben de, 'Seni daha çağıran adam boş değildir, seni bir yere salamam' dedim. Eşim de, 'Ben bir gidip görüşeyim' dedi. Ben gitmesini istemedim" dedi.