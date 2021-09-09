Son depremler listesini AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! 9 Eylül Perşembe En son deprem nerede, kaç şiddetinde ve ne zaman oldu?

Sabah saatlerinde AFAD tarafından gelen son dakika açıklamasına göre; Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 19.44 kilometre olarak kaydedilirken son depremler listesi de araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Ülkemizde sık sık sarsıntıların yaşanmasından dolayı ise "En son deprem nerede, kaç şiddetinde ve ne zaman oldu?" sorularının yanıtları merak edilirken güncel son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün duyuruluyor.