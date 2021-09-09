Son depremler listesini AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! 9 Eylül Perşembe En son deprem nerede, kaç şiddetinde ve ne zaman oldu?

Sabah saatlerinde AFAD tarafından gelen son dakika açıklamasına göre; Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 19.44 kilometre olarak kaydedilirken son depremler listesi de araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Ülkemizde sık sık sarsıntıların yaşanmasından dolayı ise "En son deprem nerede, kaç şiddetinde ve ne zaman oldu?" sorularının yanıtları merak edilirken güncel son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün duyuruluyor.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.09.09 09:56:57 36.4418 27.1838 14.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.09 09:45:45 36.1345 27.1605 9.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.09 08:42:42 36.8382 33.5587 7.4 -.- 2.8 -.- CIVI-MUT (MERSIN) İlksel
2021.09.09 08:04:00 36.5547 27.1845 1.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.09 08:03:07 36.3783 27.3757 26.7 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.09 08:02:13 36.4413 27.0572 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.09 07:54:34 37.9725 27.0297 7.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.09 07:17:06 36.4872 27.1742 2.3 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.09 06:44:18 36.6030 27.1200 9.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.09 06:43:42 39.9855 24.4195 8.3 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.09.09 04:48:33 35.8832 29.3958 5.4 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.09 04:42:39 36.2292 35.8353 11.9 -.- 3.9 3.9 KALE-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2021.09.09 04:40:08 39.4628 37.4037 8.4 -.- 1.8 -.- GUNESLI-ULAS (SIVAS) İlksel
2021.09.09 04:33:58 38.9333 26.1127 8.5 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.09 04:29:12 38.9210 26.1175 11.7 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.09 03:17:01 37.9317 27.0913 8.1 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.09 02:56:16 38.2117 38.4018 12.9 -.- 1.6 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2021.09.09 02:55:07 38.9323 30.2260 4.0 -.- 2.4 -.- OLUCAK-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.09.09 02:37:46 35.2235 25.2462 5.4 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.09 02:32:33 36.4522 27.1427 5.4 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.09 01:28:13 37.8582 27.0765 13.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.09 00:40:13 38.9377 26.0883 17.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.09 00:40:01 36.4385 27.1848 10.9 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.09 00:39:24 38.9363 26.1253 10.6 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
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