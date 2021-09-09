Şükür ucuz atlattık

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Giriş Tarihi: 9.9.2021

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
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İstanbul Tuzla’da ADA treni, Tuzla Tersane İstasyonu’nda bekleyen Yüksek Hızlı Tren’e çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı

İstanbul Tuzla'da facianın eşiğinden dönüldü. Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni, Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Yüksek Hızlı Tren'e çarptı, 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazanın ardından tren seferleri bir süre kontrollü şekilde devam etti. Olay yerine gelen TCDD görevlileri trenleri kaldırmak için çalışma yaptı. Önce ADA ekspresinin vagonları kaza mahallinden çekilerek uzaklaştırılırken, daha sonra da birbirine bitişik olan trenler bölgeden çekildi.

Yolculardan Muzaffer Baydu, "Bir gürültü geldi. Hız yapmamıştık. Kafa kafaya çarptık. Ağır yaralı görmedim. Yanımdaki yengem yüzünü çarptı" dedi. Yolcu Fatma Yılmaz ise "Bizim vagonda yaralı yoktu" dedi. TCDD'den yapılan açıklamada, "ADA treni, YHT'ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu" denildi. İki trenin çarpışmasına yol açan kazanın oluş nedeni henüz netleşmezken, kazanın sinyalizasyon hatasından kaynaklanmış olma ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Kaza ile ilgili makinistlerin ifadesine başvurulurken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.

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