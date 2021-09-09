Tarihi yalı Ana Kucağı olarak hizmette

DİYETİSYENLİK VE BADEM

Tarihi yalıda Ana Kucağı'nın yanında ücretsiz diyetisyenlik hizmeti ve Aile Danışma Merkezi (BADEM) olarak da hizmet vereceğini dile getiren Başkan Aktaş, BUSMEK marifetiyle verilecek diyetisyenlik hizmetinin uygun yaşam biçimi ve doğru gıda seçimi noktasında ilçe halkına destek olacağını hatırlattı. Toplumun en küçük yapı taşı olan aile bütünlüğünün korunması noktasında BADEM'in de büyük rol oynayacağını ifade eden Başkan Aktaş, "Aileyi güçlü kılmak, ilçeyi güçlü kılmaktır. Şehri güçlü kılmaktır. Dolayısıyla ülkeyi güçlü kılmaktır. Toplum güçlü ailelerle güçlenir. Bu nedenle geleceğimiz olan yavrularımızı geleceğe en iye şekilde hazırlayacağımız bu binada aynı zamanda aile yapısının da güçlendirilmesi için gerekli destekleri vereceğiz. Ana Kucağımızın hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Bursa'da 37 binden fazla öğretmen ve 600 binden fazla öğrenciyle başlayan eğitim yılımızın başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum" dedi.