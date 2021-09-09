Tefeci operasyonunda 16 gözaltı

Mersin ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yöntemi ile vatandaşlara faizle para verdikleri, ödeyemeyenleri tehdit ettikleri, ellerindeki senetleri icraya vererek zor duruma düşürdükleri ve malvarlıklarına el koydukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, Mersin merkez, Silifke ve Hatay'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında emlakçı, mobilyacı, pazarlamacı, inşaatçı gibi meslek grubundan kişilerin bulunduğu 19 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

Adreslerde, 2 adet kuru sıkı tabanca, 7 adet alacak, vereceklerin tutulduğu not kağıdı, 6 adet çek, 5 senet ve 3 tapu fotokopisi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, 3 kişinin de aramada çalışmaları sürüyor.