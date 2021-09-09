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Giriş Tarihi: 9.9.2021

Temaslı ya da kronik hasta öğrenci mazeretli sayılacak

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Temaslı ya da kronik hasta öğrenci mazeretli sayılacak
6 Eylül Pazartesi günü başlayan yüz yüze eğitimin 3'üncü gününde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önemli bir karar daha aldı. Temaslı olan ya da kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler yüz yüze eğitimde mazeretli sayılacak. Öğrencilerin mazeretli sayılabilmesi için ilgili belgeleri e-Nabız Sistemi'nden alarak okul müdürlüklerine bildirmeleri gerekiyor.
SINAVLAR YÜZ YÜZE: Kronik hastalığı olan öğrencilerin sınavları okul ortamında yüz yüze Kovid-19 salgını kapsamında gerekli tedbirler alınarak tamamlanacak. Kovid-19 testi pozitif olan veya temaslı durumda olan öğrencilerin sınavları ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak.
DEVAMSIZ YAZILMAYACAK: Kovid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler ile kronik rahatsızlığını belgelendiren öğrenciler okula devam edemedikleri günlerde devamsız sayılmayacak.
EBA TV'DEN DERSLERE KATILACAKLAR: Öğrencilerin okula devam edemedikleri günlerde işlenen derslere yönelik ilgili öğretmenler tarafından gerekli rehberlik yapılacak, öğrencilerin EBA içeriklerini takip etmeleri sağlanacak. Bu öğrencilerden Kovid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde öğretmenlerce uzaktan canlı ders yapılacak.

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Temaslı ya da kronik hasta öğrenci mazeretli sayılacak
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