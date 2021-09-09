TIR dorsesinde 112 göçmen yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik olarak yapılan denetim ve kontroller esnasında TEM otoyolu üzeri İzmit ilçesinde durdurulan bir TIR'ın dorsesinde yapılan aramalarda 112 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler geri gönderilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine teslim edilirken onların sevkini sağlayan araç sürücüsü M.Ç. ve araçta bulunan H.D. TCK 79 göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında gözaltına alınarak sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı.