Togolu Romeo bozuk telefon yüzünden öldürüldü

Tartışmanın giderek büyümesi üzerine telefon satıcısı yanında getirdiği bıçakla adamı göğüs ve bacaklarından bıçakladı. Aldığı yaraların ardından koşmaya başlayan Romeo E., 200 metre ileride yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Togo uyruklu adam, hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için çalışmaları devam ediyor.