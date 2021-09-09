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Giriş Tarihi: 9.9.2021 19:41

Twitter test aşamasındaki yeni özelliğini duyurdu! Dünyada ilk olarak Türkiye’de test edilecek

İHA
Twitter test aşamasındaki yeni özelliğini duyurdu! Dünyada ilk olarak Türkiye’de test edilecek

Son zamanlarda platformunda yaptığı yeniliklerle sıkça gündeme gelen Twitter, kullanıcılarına yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Sosyal medya devi Twitter, gönderilere çeşitli emojilerle tepki verme özelliği “Reactions”ın dünyada ilk olarak Türkiye'de test edileceğini duyurdu.

Geçen hafta 'Güvenlik Modu'nu sınırlı sayıda kullanıcının erişimine açan sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılarına yeni bir özellik daha sunmaya hazırlanıyor. Sosyal medya devi yeni özelliğini ilk olarak Türkiye'de test etmeye karar verdi.

TWİTTER'DAN YENİ ÖZELLİK: REACTİONS

Şirket, diğer bölgelerde kullanıma sunmadan önce gönderilere çeşitli emojilerle tepki verme özelliği olan "Reactions"ı Türkiye kullanıma sunacak. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Beğenme her zaman tüm hisleri yakalamadığı için bir dizi emoji ekledik" denildi.

"KIZGIN SURAT" EMOJİSİ HARİÇ TUTULACAK

Yeni özelliğe ulaşmak için Türkiye'deki kullanıcıların beğen butonuna uzun süre basmasının yeterli olduğu ifade edildi. Twitter'ın bu özellik ile daha çok Facebook'a benzeyeceği yorumları yapılırken, Twitter, konuşmaların medeni kalmasına yardımcı olmak için özellikle "kızgın surat" emojisini hariç tutmaya karar verildiğini açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "İnsanların tweetleri okurken hissettikleri en önemli duyguların 'eğlenmiş' ve 'meraklı' olduğunu belirledik. 'Hayal kırıklığı' ve 'öfke' aynı zamanda insanların tweetleri okurken hissettikleri yaygın duygular olsa da ve bazı insanlar tweetlere katılmadıklarını ifade etmek istese de şu anda bunları emoji reaksiyonları olarak dahil etmiyoruz. Amacımız, her zaman herkese açık ve sağlıklı sohbeti desteklemek ve mevcut emoji setimizin sohbetleri nasıl etkileyeceğini görmek istiyoruz" denildi.

4 EMOJİ SEÇİLDİ

Şirket, çeşitli kültürler arasında "küresel olarak yankı uyandırdığı" için düşünen surat, üzülen surat, gülen surat, alkış olmak üzere 4 emoji simgesini seçildiğini aktardı.

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Twitter test aşamasındaki yeni özelliğini duyurdu! Dünyada ilk olarak Türkiye’de test edilecek
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