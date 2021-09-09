Vaize eşini öldüren müezzine müebbet hapis cezası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 Eylül 2020 günü meydana gelen olayda, bir camide müezzin olarak görev yapan Zülküf Güneş ve boşanmak üzere olduğu eşi Özlem Güneş arasında gece saatlerinde yaptığı kahvenin acı olması sebebiyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Zülküf Güneş, eşi Özlem Güneş'i darp edip boğarak öldürdü. Eşinin başında saatlerce bekledikten sonra polisi arayarak eşini öldürdüğünü söyleyen ve olay yerine gelen polisler tarafından yakalanarak sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı.

TANIK DİNLENDİ

Olayla ilgili Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmaya tutuklu sanık Zülküf Güneş, taraf avukatları ve tanık Bilal G. katıldı. Duruşmaya ilk olarak; maktul Özlem Güneş'in incelenen telefonunda ilişkisi iddia edilen Bilal G.'nin Demet 2 olarak kayıt edildiği, onun dışında telefonda herhangi bir şeye rastlanmadığı mahkemede ortaya sunuldu. Özlem Güneş'i hac kafilesinde görev yaptıkları esnada tanıdığını söyleyen Bilal G. "Hac kafilesinden sonra iki aile olarak git-gellerimiz oldu. Zülküf Güneş'in iddia ettiği gibi Özlem hanımla bir özel bir ilişkim yoktur. Sadece eşimle bir sohbetleri vardır. Özlem'in beni Demet 2 diye kaydetmesinin sebebi, eşimin Özlem hanımı ararken benim telefonumu kullanmasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Ben Özlem hanımla evlilik planı yapmadım, kendisi ile özel bir görüşme de yapmadım bu kesinlikle yalandır" dedi.

MÜEBBET HAPİS

Tanık ifadesi sonrasında konuşan tutuklu sanık Zülküf Güneş, "Eşim Türkiye'ye döndükten sonra Bilal ile fotoğraflarını gördüm. Bunu sorduğumda o bizim özelimiz, seninle boşandıktan sonra onunla devam edeceğiz gibi şeyler söyledi. Benim eşimi öldürme gibi bir kastım yoktu. Tahrik üzerine bu olay gerçekleşti. Ben kadın cinayetleri üzerine vaaz veren biriyim" dedi. Mahkeme heyeti duruşmanın bittiğini bildirerek, sanık Zülküf Güneş'in 'Eşini kasten öldürmek' suçundan herhangi bir indirim uygulanmadan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.