Van’da otomobil şarampole yuvarlandı: Irak çift öldü, kızları yaralı

Kaza, Van-Hakkari kara yolunun 60'ıncı kilometresindeki Hoşap mevkiinde saat 11.00 sıralarında maydana geldi. Van istikametinden Hakkari'ye gitmekte olan Irak plakalı araç, sürücüsü Mehdi Mehemet Saleh Amidi'nin, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Amidi ve eşi Zeynep Medemed Saleh hayatını kaybederken, kızları Can Mehdi Saleh ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralı genç kızı çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye ayıdı. Hurdaya dönen araçta sıkışan çiftin cinazeleri çıkartılarak, otopsi işlemleri için hastaneye götürüldü. Jandarla kaza ile ilgili soruşturma başlattı.