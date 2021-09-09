Yasak aşk cinayetine müebbet hapis

ATV
'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 1 yıldır aranan ve sevgilisi Mehmet Taşdelen
tarafından İstanbul Sultangazi
'de katledilip ormana gömüldüğü ortaya çıkan 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş
(43) davası sürüyor. Hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen tutuklu Taşdelen, ilk duruşmada savunma yapmıştı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Taşdelen savunmasında silahı Altuntaş'ın elinden almaya çalışırken patladığını öne sürmüştü. Dün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar verildi. Sanık Mehmet Taşdelen son sözü olarak "Yapmadığım bir suç dolayısıyla karşınızda olmaktan çok pişmanım, tek şahidim Allah. Mahkemenin vereceği karara razıyım" derken, mahkeme heyeti sanığa, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.