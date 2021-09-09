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Giriş Tarihi: 9.9.2021

Zap Suyu’na kapılan ayıyı raftingciler kurtardı

Zap Suyu’na kapılan ayıyı raftingciler kurtardı
Hakkari Çukurca'da Zap Suyu'na kapılarak sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Narlı köyündeki Zap Suyu'nda çalışma yapan rafting ekibi, ayının suya kapıldığını fark etti. Ekip, botla ayının suya kapıldığı bölgeye hareket etti. Rafting ekibi, ayıyı 1 saat süren çalışmalar sonucu iple kurtardı. Ayının kendilerine zarar vermemesi için de büyük çaba sarf eden ekip, ayaklarından yaralı hayvanı kıyıya çıkardı. İş makinesinin kepçesine konulan ay, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hüseyin KAÇAR/SABAH
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Zap Suyu’na kapılan ayıyı raftingciler kurtardı
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