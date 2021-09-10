23 bin 846 yeni vaka 257 vefat

Türkiye
'de dün test yapılan 314 bin 793 kişiden, 23 bin 846'sına Kovid
-19 tanısı konulurken, 257 kişi de vefat etti. İyileşenlerin sayısı ise 31 bin 322 olarak açıklandı. Salgınla mücadeledeki son tabloyu sosyal medyadan değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Vaka sayımız 23.846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz" ifadesini kullandı. ANKARA