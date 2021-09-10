28 ilde 48 ayrı olaya karışan suç makinesi yakalandı

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Türkiye genelinde 28 ilde 48 ayrı dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma olayına karıştığı tespit edilen ve 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 13 ayrı mahkemece hakkında yakalama emri çıkartılan şüpheli Habil Fidan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüpheli Fidan'ın arkadaşına ait bir otomobili kullandığını tespit etti. Habil Fidan'ı Pirebi Mahallesinde takibe alan polis, başarılı operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Fidan'ın yapılan üst aramasında 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.