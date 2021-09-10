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Giriş Tarihi: 10.9.2021 15:53

28 ilde 48 ayrı olaya karışan suç makinesi yakalandı

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28 ilde 48 ayrı olaya karışan suç makinesi yakalandı

Türkiye'de 28 ilde 48 ayrı suça karışan ve hakkında 13 mahkeme tarafından yakalama emri çıkarılan firari şüpheli 38 yaşındaki Habil Fidan polisin operasyonu sonucu yakalandı. Şüpheli işlemleri ardından tutuklandı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Türkiye genelinde 28 ilde 48 ayrı dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma olayına karıştığı tespit edilen ve 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 13 ayrı mahkemece hakkında yakalama emri çıkartılan şüpheli Habil Fidan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, şüpheli Fidan'ın arkadaşına ait bir otomobili kullandığını tespit etti. Habil Fidan'ı Pirebi Mahallesinde takibe alan polis, başarılı operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Fidan'ın yapılan üst aramasında 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.

Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine girdi.

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28 ilde 48 ayrı olaya karışan suç makinesi yakalandı
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