3 saat önce evlenen çift kazada öldü

DÜZCE
'DE, kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Rüştü Can Ulcay
ile eşi Münire Ulcay
, hayatını kaybetti. Ulcay çiftinin kazadan 3 saat önce nikâh kıydığı öğrenildi. Kaza, saat 17.00 sıralarında, Düzce D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Rüştü Can Ulcay yönetimindeki motosiklet, aynı istikamette ilerleyen Metin Durak
'ın kullandığı kamyona arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Rüştü Can Ulcay olay yerinde ölürken, arkasındaki eşi Münire Ulcay kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ulcay çiftinin kazadan 3 saat önce nikâh kıydıkları, motor tutkunu olan Rüştü Can Ulcay'ın eşini motosiklet turuna çıkardığı öğrenildi.