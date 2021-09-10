5 ay arayla annesini ve sevgilisini kaybeden gencin yürek yakan vasiyet

Antalya'da yaşayan ve Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi olan Burak Balcı (25) ile Haliç Üniversitesi Opera Bale Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Sevgi Ekmekçi (25), üyesi oldukları yardımlaşma platformu "Bir el bir hayat" gurubuyla, bu güne kadar binlerce insanın yardımına koştu.