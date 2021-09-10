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Giriş Tarihi: 10.9.2021 09:58

Alanya'da denetime takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da denetime takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yüksek sesli müzikle, vatandaşları rahatsız eden 8 sürücü Trafik Denetleme ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan denetimlerde yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince dün gece saat:21:00-23:00 arasında Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi üzerinde yüksek sesle müzik yayını yaparak çevreye rahatsızlık veren araçlar üzerinde yapılan uygulamada 135 kişi GBT sorgusundan geçerken, 53 araç kontrol edildi, polis araç içinde usulüne uygun olmayacak şekilde ses sistemi ile çok sayıda hoparlörün olduğunu fark etti. Yüksek sesle müzik yayını yapmak, abartı egzoz, ehliyetsiz araç kullanma araç üzerinde teknik değişiklik gibi farklı yasakları ihlal eden 8 araç sürücüsüne toplam 7 Bin 949 TL para cezası uygulanırken.4 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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Alanya'da denetime takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi
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