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Giriş Tarihi: 10.9.2021 17:06

Alanya'da kasten öldürme suçundan 1 kişi tutuklandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da kasten öldürme suçundan 1 kişi tutuklandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nce aranan şüpheliyi asayişi ekiplerince yakalandı.Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerince aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ilçede olduğu tespit edilen A.L (42) isimli şahıs, yapılan takip sonucu Alaiye Caddesi üzerinde yakalandı.Şahsın yapılan GBT kontrolünde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce 2 ayrı Hizmete İlişkin Emirleri Yerine Getirmemek suçundan ve Ankara Ağır Ceza İlamat Masası'nca Kasten Öldürme suçundan arandığı ve hakkında 9 yıl 4 ay kesilmiş hapis cazası olduğu tespit edildi.Adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alanya'da kasten öldürme suçundan 1 kişi tutuklandı
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