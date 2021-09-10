Alanya’da pompalı dehşeti güvenlik kamerasına yansıdı

Mahmutlar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde 5 Eylül gece saatlerinde 3 kişi arasında arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan Ergün B. aracından pompalı tüfeği alarak Talat G'yi (31) bacağından vurdu. Ergün B. ve yeğeni Tuğrul B. yaraladıkları Talat G.'yi araca bindirmeye çalıştı. Bir süre sonra sonra araca bindirmekten vazgeçerek şahırlar olay yerinde ayrı araçlarla ayrılarak uzaklaştılar.
Olayda yaralanan Talat G. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri'nce Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken Tuğrul B. olay 5 gün sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. ifadesi alınan Tuğrul B, Alanya Adliyesi'ne götürüldü.
Olayla ilgili şüpheli Ergün B'nin yakalanma çalışmlarının sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan şüphelilerin karşılıklı tartışmaları ve Talat G.'nin pompalı tüfekle bacağından yaralanma anı iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alanya'daki pompalı tüfek dehşeti kamerada! Sokak ortasında böyle vurdu...