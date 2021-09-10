Ankara Nallıhan’da 6 gencin öldüğü trafik kazası davasında karar çıktı

Trafik kazası, 27 Ocak 2019'da Nallıhan ilçesi, Çayırhan Yolu Solta Boğazı yakınlarında meydana gelmişti. Ankara Nallıhan'da yaşayan ve gezmek için Beypazarı'na giden 6 gencin bulunduğu minibüs, dönüş yolunda arızalandığı için sağ şeritte duran iş makinesi yüklü TIR'a arkadan çarpmıştı. Kazada, minibüsü kullanan Furkan Minaz (20), Muhammet Halil Aslan (22) ve Ömer Selim Kapalen (20) olay yerinde; Kemal Öz, Ömer Öz ve Ahmet Eren Keskin ise ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

GÜVENLİK ÖNLEMİ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ



Kazadan sonra TIR şoförü Mustafa Savuran ile yoldaki güvenliği sağlamakla görevli artçı aracın şoförü Mehmet Lök gözaltına alındı. Her iki sürücü de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma aşamasında tahliye edilen her iki sürücü hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara Batı 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması dün görüldü.

Duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve kazada ölen 6 kişinin yakınları katıldı. Her iki sanık da suçsuz olduklarını, olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, beraatlerini istedi. Sanık ve avukatların savunmalarının ardından kararı açıklayan mahkeme, kaza öncesi TIR'ın arkasında ışıklı işaretlerle güvenlik önlemi almadığı tespit edilen artçı aracın şoförü Mehmet Lök'ü, asli kusurlu bularak 10 yıl, tali kusurlu bulduğu TIR şoförü Mustafa Savran'ı da 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Lök'ün ehliyetine 2 yıl, Savran'ın ehliyetine 1 yıl el konulmasına karar veren mahkeme, her iki sanık hakkında da yurt dışına çıkış yasağı koydu.